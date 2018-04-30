В Германии из ВВС увольняются летчики - СМИ
В Германии за последние недели семь военных пилотов приняли решение уволиться со службы. Об этом сообщает Contra Magazin.
Отмечается, что в военно-воздушных силах ФРГ служат 120 пилотов, которые обслуживают 140 истребителей.
"Увольнения вызывают сожаление. Но на нашей боеспособности это не отразилось", - приводит издание слова представителя немецких ВВС.
О причинах увольнений не сообщается. По данным издания, это связано с нежеланием пилотов воевать и участвовать в приготовлениях к военной кампании, которую НАТО ведет против России.
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