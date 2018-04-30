В Германии за последние недели семь военных пилотов приняли решение уволиться со службы. Об этом сообщает Contra Magazin.

Отмечается, что в военно-воздушных силах ФРГ служат 120 пилотов, которые обслуживают 140 истребителей.

"Увольнения вызывают сожаление. Но на нашей боеспособности это не отразилось", - приводит издание слова представителя немецких ВВС.

О причинах увольнений не сообщается. По данным издания, это связано с нежеланием пилотов воевать и участвовать в приготовлениях к военной кампании, которую НАТО ведет против России.

Как сообщал "Страна", ранее Германия, Британия и Франция поддержали ядерное соглашение с Ираном.

Мы писали, что Маркель пригласила Трампа посетить родину его предков в Германии.

Ранее Меркель рассказала о позиции Германии и США по Украине.