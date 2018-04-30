Для преодоления коррупции в Украине необходимо наделить НАБУ дополнительными полномочиями, а также усилить судебную ветвь власти.

Такое мнение выразил профессор Стэнфордского университета США политолог Фрэнсис Фукуяма в кулуарах встречи "Диалоги о будущем" в Киеве. Его цитирует "24 канал".

"В основном коррупция имеет политическую окраску. Люди прибегают к коррупции через использование собственного положения, и пытаются использовать такое положение для собственного обогащения. Я не хотел бы прибегать к тому, чтобы называть какие-то конкретные имена. Коррупция - это очень распространенный в Украине феномен, очень много коррумпированных людей есть именно в политике", - отметил Фукуяма.

"НАБУ должен получить более широкие полномочия. Они должны получить эти полномочия для того, чтобы проводить, во-первых, следственную деятельность, а потом привлекать виновных к ответственности. Конечно, надо усилить судебную ветвь власти, поскольку сейчас она не такая независимая. Это является критически важными элементами для обеспечения верховенства права", - убежден политолог.

Фукуяма отметил, что никакого роста уровня жизни населения нельзя достичь без экономического роста страны и призвал не ограничивать свободу слова в Украине.

"Я думаю, что факт наличия войны в Украине не должен создавать предпосылок для ограничения или свободы слова, демократического дискурса, или свободы самовыражения. Я считаю, что эти демократические принципы должны оставаться, несмотря на то, что происходит сейчас в Украине. Я не настолько хорошо осведомлен и разбираюсь в специфике ситуации в Украине, поэтому каких-то конкретных советов дать не могу. Думаю, что в первую очередь, конечно, надо бороться с коррупцией и усиливать независимость судебной ветви власти. И, конечно, есть целые направления, которые нужно реализовывать наряду с этим", - отметил Фукуяма.

Фрэнсис Фукуяма - известный американский философ, политический экономист, публицист японского происхождения. Профессор Стэнфордского университета. Автор известной статьи "Конец истории и последний человек". Длительное время занимался исследованием СССР и России.

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