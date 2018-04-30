Украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко рассказал, что думает о том, что его соперники часто отказываются продолжать поединок. Об этом сообщает FightClub.

"Почему мои противники так часто сдаются? Я заставляю их делать то, чего они не хотят, они начинают как мыши под дудку двигаться. Они начинают понимать, что ими управляют и сдаются. Мы не понимаем таких людей. Перед боем нужно подписывать контракт, в котором будет прописано, что они не могут сдаться. Если ты сдаешься, то тебе не платят. Мне это не нравится, я не успеваю продемонстрировать свои лучшие качества", - сказал Ломаченко.

В следующем поединке Василий Ломаченко встретится с венесуэльцем Хорхе Линаресом. Бой пройдет 12 мая на главной арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Ранее мы писали, что Украинский боксер Василий Ломаченко подарил свои перчатки футболисту Криштиану Роналду.

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