Сегодня, 30 апреля, на улице Киевской в Днeпре неизвестный угнал автомобиль BMW. Спустя полчаса на Криворожской трассе этот злоумышленник насмерть сбил женщину.

Об угоне BMW на литовских номерах в полицию сообщили в 14:32, сообщает Информатор.

В 14:40 по городу был введен план-перехват на указанную марку автомобиля. Спустя несколько минут патрульный экипаж заметил подходящий по ориентировке BMW, который двигался в сторону выезда из города. На Криворожской трассе, уходя от полиции, угонщик сбил женщину-велосипедиста. От полученных травм она скончалась на месте. По словам патрульных, от велосипеда почти ничего не осталось - сильный удар превратил его в груду обломков, которые затем "укатали" другие автомобили.

Фото: informator.news

Проехав еще около километра, мужчина остановил авто и попытался скрыться, убежав в поле, но ему это не удалось. Подозреваемого в угоне BMW и совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия задержали. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции и СОГ. Все подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

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