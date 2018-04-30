Исследователи нашли место гибели советской подводной лодки Щ-405 в Финском заливе.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на руководителя экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".

"Лодка лежит на глубине 50 метров, она погибла в 1942 году во время перехода из Кронштадта в район острова Лавенсари (современный о. Мощный - Прим.Ред.). Лодка шла в надводном положении, подорвалась на мине", - заявил руководитель экспедиции Константин Богданов.

В ходе подводного обследования было обнаружено, что у лодки оторвана носовая часть. При этом пока никаких действий с обнаруженной подлодкой предпринимать не планируется.

"Корпус затянут сетями, очень много сетей", - добавил Богданов.

Щ-405 - советская дизель-электрическая торпедная подлодка. Была заложена 31 декабря 1938 года в Ленинграде. Спущена на воду 16 декабря 1939 года.

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