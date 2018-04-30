Космическое агентство NASA запускает миссию по изучению внутренних объектов Марса InSight Mars 5 мая. Об этом пишет сайт агентства.

Миссия InSight Mars будет изучать внутренние объекты планеты через проведение сейсмических исследований, использование геодезических методов и теплопередачи, сообщает NASA.

Как отмечает агентство на официальном сайте InSight Mars - это первая миссия, которая должна детально изучить Марс изнутри.

"Полученные данные по формированию Марса помогут нам лучше понять, как создавались и создаются другие скалистые планеты, в частности планета Земля", - отмечает агентство.

NASA планировала запустить миссию InSight Mars еще в 2016 году, однако из-за технических неисправностей решение отложили. Тогда планировалось, что посадочный модуль InSight (Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy, and Heat Transport) на Марсе пробурит скважину, чтобы проанализировать кору, мантию и ядро Красной планеты.

Как сообщала "Страна", Появилось видео, как ученые NASA будут изучать сейсмическую активность Марса.

Ранее мы собрали все, что говорил Маск о полете на Красную планету.

Также он заявил, что впервые корабль для полета на Марс испытают в следующем году.