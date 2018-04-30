Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир еще раз обратился к российским властям и призвал их пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я разделяю обеспокоенность многих организаций гражданского общества по поводу блокировки Telegram и других угроз свободе интернета в России. И я напоминаю о моем заявлении, в котором я просил власти пересмотреть эту ограничительную меру и продвигать свободную, независимую и разностороннюю коммуникационную среду", - заявил Дезир.

Фото: twitter.com/OSCE_RFoM

Ранее "Страна" информировала, что власти Ирана запретили в стране мессенджер Telegram, предложив при этом альтернативный сервис.