Власти Израиля экстренно закрыли воздушное пространство у северной границы с Сирией. На такую меру в Тель-Авиве пошли из-за опасений по поводу ответных ракетных атак, передает Telegram-сообщество "Вестник Дамаска".

"Израиль без предупреждения закрыл воздушное пространство у северной границы с Сирией из-за опасений по поводу иранских ракетных атак", - указано в опубликованном сообщении.

Также сообщается, что премьер-министр Израиля намерен сегодня в 20:00 сделать "весьма значительное" заявление, касающееся ядерного соглашения с Ираном.

Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.

Фото: flightradar24.com

Как сообщала "Страна", Британия хочет зарезервировать часть воздушного пространства Кипра.

Большая часть воздушного движения теперь отводится на запад и на юг и сужается на востоке, что приводит к частичной загруженности.

Напомним, что Южнее Кипра объявили опасную для полетов пассажирских самолетов зону до 12 мая.