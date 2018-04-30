В Голосеевском районе Киева ночью на территории предприятия сгорел автобус "Богдан". Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС в Киеве.

Как сообщили спасатели, 30 апреля ночью в оперативно-координационный центр Главного управления ГоСЧС Украины поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе на ул. Промышленной в автобусе возник пожар.

"На место происшествия немедленно было направлено дежурное отделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло на территории одного из столичных предприятий в автобусе "Богдан". Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 1:49 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате возгорания автобус сгорел полностью. Никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

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