Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать решение суда, который арестовал подозреваемого в получении 47,5 тыс. долларов взятки сотрудника СБУ и установил залог 1,2 млн гривен.

Об этом Украинским Новостям сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

По его словам, САП не согласна с таким решением суда.

Он отметил, что апелляция будет подана в среду 2 мая.

Как сообщала "Страна", ранее НАБУ обнаружило у сотрудника СБУ $ 47,5 тыс. взятки и наркотики. При этом САП просила суд арестовать его с залогом 8 млн гривен.

Как сообщала "Страна", суд отправил под арест подозреваемого во взяточничестве СБУшника Карамушку.

Ранее НАБУ показало видео задержания сотрудника СБУ Карамушки.

Мы писали о составе суда по делу о взятке майору СБУ Карамушке.