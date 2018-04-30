Власти Европейского Союза намерены заморозить активы пяти людей, ответственных за проведение выборов президента России в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"ЕС намерен заморозить активы и запретить визы для пяти человек, которые ответственны за организацию выборов президента России в Крыму в марте. Санкции министры ЕС утвердят в середине мая", - сообщил журналист "Радио Свобода".

По его словам, ответственные за проведение выборов будут добавлены в список антироссийских санкций, которые уже содержат 150 человек и 38 организаций.

Фото: twitter.com/RikardJozwiak

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года, через четыре года после аннексии Крыма. За Владимира Путина проголосовали 76,66% избирателей.

Церемония инаугурации президента России состоится 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Напомним, что источники рассказали о новом составе правительства России.