Российский "Газпром" заявил о завершении строительства первой нитки подводного газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома".

"Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап - построена первая нитка газопровода. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности", - отметил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. В мае 2017 года "Газпром" заявил о начале строительства морского участка "Турецкого потока". Введение в эксплуатацию газопровода из двух ниток общей производительностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год намечено до 30 декабря 2019 года.

Проект "Турецкий поток" возник после того, как в конце 2014-го потерпел провал предыдущий подобный проект "Газпрома", "Южный поток".

После того, как Турция сбила российский самолет Су-24 вблизи турецко-сирийской границы, обвинив его в нарушении воздушного пространства, отношения двух стран резко ухудшились. Однако в октябре 2016 Россия и Турция подписали соглашение о реализации "Турецкого потока".

Напомним, что Дания даст разрешение на "Северный поток-2" при условии сохранения транзита газа через Украину.