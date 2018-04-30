На трассе Харьков-Симферополь произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибла 56-летняя женщина. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 апреля около 18:35 на автодороге Харьков-Симферополь возле Краснограда. По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля Renault не придерживался безопасной скорости движения и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-53", - говорится в сообщении.

Фото: https://hk.npu.gov.ua

В результате аварии 56-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель Renault с травмами головы, в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в больницу, однако от госпитализации он отказался. Его задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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