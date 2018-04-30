Судебные органы Ирана приняли решение запретить использование мессенджера Telegram на территории страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию IRIB.

"Учитывая различные жалобы на приложение Telegram и исходя из требований безопасности, судебные власти запретили использование мессенджера", - привел телеканал решение суда.

Ранее правительство Ирана распространило директиву о запрете использования госслужащими иностранных мессенджеров, включая Telegram. Об отказе от него также заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В качестве замены Telegram власти предлагают использовать иранский мессенджер Soroush.

По данным статистики, мессенджером Telegram пользуются 45 млн иранцев. 30 декабря 2017 года после серии антиправительственных демонстраций он был заблокирован в Иране, 13 января блокировка была снята.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла немногочисленная акция протеста против запрета мессенджера Павла Дурова.