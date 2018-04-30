В ЦРУ готовили побег из пакистанской тюрьмы своего информатора - врача Шакила Африди. Он помог в уничтожении террориста Усамы бен Ладена.

Об передает РИА Новости со ссылкой на два независимых друг от друга информированных источника.

Американское ведомство планировало вытащить доктора из пешаварской тюрьмы и попыталось организовать побег.

"Его сорвала ISI (Управление межведомственной разведки Пакистана- Прим.Ред.). Сдал сведения об этом информатор из местных, который одновременно работал и на ЦРУ и знал об этом плане. ISI стало известно, что ( в ЦРУ - Прим.Ред.) интересовались и планом самой тюрьмы", - заявил спикер, не пожелавший назвать своего имени.

Эту информацию подтвердил и второй анонимный источник.

В минувшую пятницу сообщалось, что Африди перевели из тюрьмы в Пешаваре в другое место заключения из-за готовившегося в декабре 2017 года побега. Позже в тот же день представитель пешаварской тюрьмы и брат Африди подтвердили эту информацию журналистам Франс Пресс.

"С Харо выдачи нет"

По словам одного из источников, США уже обращались к Пакистану с просьбой о выдаче Африди. Спецслужбы защищают своих информаторов, которые оказались раскрытыми, чтобы сохранить доверие среди других секретных агентов, уточнил собеседник агентства.

"Из-за этого ЦРУ на правительственном уровне неоднократно просило о (выдаче - Прим.Ред.) Африди. Это было одним из главных в списке требований к Пакистану и президента Трампа", - пояснил он.

Источник также предположил, что ситуация вокруг Африди остается одним из главных раздражителей в американо-пакистанских отношениях.

Пакистан не выдает Африди из-за позиции военных, которые считают, что это нарушит суверенитет страны, подорвет правовую систему и подстегнет разведывательную активность США.

"Пакистан даже отказался обменять его на Аафию Сиддики (пакистанская ученая, приговоренная в США к 86 годам тюрьмы за нападение на сотрудников ФБР и американских военных - Прим.Ред.)", - добавил собеседник агентства.

Шакил Африди

Вскоре после ликвидации бен Ладена в мае 2011 года американские СМИ писали, что во многом этому способствовал Африди. Сообщалось, что врач по заданию ЦРУ проник в дом, где предположительно жил глава "Аль-Каиды"*, и под выдуманным предлогом получил образцы ДНК членов семьи террориста.

Тогдашние глава Пентагона Леон Панетта и госсекретарь Хиллари Клинтон открыто признавали заслугу Африди в ликвидации бен Ладена. Операция США, проведенная без ведома властей Пакистана на его территории, вызвала резкую критику со стороны Исламабада и серьезно обострила двусторонние отношения.

Африди задержали в конце мая 2011 года. Через год его приговорили к 33 годам тюрьмы, позже срок сократили до 23 лет.

США до сих пор пытаются добиться освобождения Африди.

Как сообщала "Страна", в Пакистане смертник взорвал военных, которые играли в волейбол.

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