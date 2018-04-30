Основной акционер группы компаний "Ланит" (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO) Георгий Генс умер сегодня на Камчатке.

Об этом сообщил источник "Коммерсанта", знакомый с ситуацией, и подтвердил вице-президент, управляющий директор АО "Ланит" Владимир Грибов.

По словам Грибова, Георгий Генс умер утром 30 апреля на Камчатке, где во время отпуска катался на горных лыжах. "По предварительной информации от врачей, которые прибыли на место, это тромб", - сказал Владимир Грибов. Смерть Генса подтвердил руководитель отдела по связям с общественностью и рекламы ГК "Ланит" Дмитрий Маркушкин. О дате прощания и похорон будет сообщено позднее. "Он ушел внезапно... Остановилось сердце", - отмечается в заявлении пресс-службы ГК "Ланит".

По данным пресс-службы "Ланита", собственником 100% группы являлся Георгий Генс. Журнал Forbes включал Генса в число 200 богатейших предпринимателей России. Его состояние оценивается в $700 млн.

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