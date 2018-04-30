Президент США Дональд Трамп недоволен тем, как прошла встреча с журналистами президентского пула в Белом доме.

Об этом он написал в Twitter.

"Ужин с журналистами в Белом доме мертв в том виде, в котором мы его знали. Это была полная катастрофа и стыд для нашей великой страны и всего, за что она выступает. Фейковые новости живы, и очень хорошо и красиво были представлены вечером в субботу!", - написал Трамп.

Фото: twitter.com

До этого сообщалось, что Трамп назвал работу репортера великой профессией и удивился, что журналисты президентского пула смогли воспитать детей.

Ранее "Страна" писала, что The New York Times собрала все оскорбления, которые Трамп публиковал в своем Twitter.

Также главного редактора Newsweek уволили после начала расследования против собственников издания.