Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что на приобретение новых исполнителей "может быть" потрачен 1 миллиард фунтов.

Об этом передает "Террикон".

По его словам, команде требуется усиление одним-двумя футболистами.

"Сколько мы собираемся тратить? Не волнуйтесь, не много, ну, может быть один миллиард фунтов или что-то вроде того... На самом деле, нам нужно будет лишь точечно усилить команду, может быть одни или двумя игроками, не более", - пошутил главный тренер футбольного клуба, принадлежащего арабскому шейху Мансуру насчет бюджета.

При этом мадридский "Реал" заинтересован в покупке нескольких игроков "Манчестер Сити" - речь идет о полузащитниках Кевине Де Брейне, Рахиме Стерлинге и Лерое Сане, а также о защитнике Джоне Стоунзе.

Мадридцы якобы готовы выложить за них от 80 и до 200 миллионов евро.

Как сообщала "Страна", Александр Зинченко, выступающий за английский Манчестер Сити на непривычной для себя позиции левого защитника, рассказал о том, как у него складываются дела под руководством Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что он стал чемпионом Англии.