Представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin опубликовал официальную видеоработу на песню "Under The Ladder", с которой будет бороться за победу в Лиссабоне.

Об этом сообщается на официальном сайте международного конкурса. Клип получился довольно оригинальным.

Видео: Youtube.com

Режиссером клипа для шоу стал Тарас Голубков, который сотрудничал с такими артистами как Monatik, Артем Пивоваров, "Скрябин" и многими другими звездами.

Главную героиню клипа сыграла топ-модель Юлия Гершун.

Как сообщала "Страна", ранее сообщалось что украинец Melovin прилетел в Португалию, чтобы записать видеовизитку

Мы писали, что на Евровидении-2018 букмекеры ставят на победу Израиля, Melovin на 22-м месте.

Также стал известен состав жюри "Евровидения 2018" от Украины.