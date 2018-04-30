Евровидение-2018. Melovin показал официальный клип для конкурса в Лиссабоне
Представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin опубликовал официальную видеоработу на песню "Under The Ladder", с которой будет бороться за победу в Лиссабоне.
Об этом сообщается на официальном сайте международного конкурса. Клип получился довольно оригинальным.
Видео: Youtube.com
Режиссером клипа для шоу стал Тарас Голубков, который сотрудничал с такими артистами как Monatik, Артем Пивоваров, "Скрябин" и многими другими звездами.
Главную героиню клипа сыграла топ-модель Юлия Гершун.
Как сообщала "Страна", ранее сообщалось что украинец Melovin прилетел в Португалию, чтобы записать видеовизитку
Мы писали, что на Евровидении-2018 букмекеры ставят на победу Израиля, Melovin на 22-м месте.
Также стал известен состав жюри "Евровидения 2018" от Украины.