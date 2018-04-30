Сегодня, 30 апреля митинг против блокировки Telegram в Москве завершился массовым запуском бумажных самолетиков, которые являются символом мессенджера. В митинге прняли участие около 7,5 тысяч человек.

Об этом передает корреспондент "Интерфакса".

Акция прошла спокойно, без задержаний. По итогам была принята резолюция с заявлением о недопустимости блокировки мессенджера.

"Наши права на тайну переписки, свободу слова и совести гарантированы Конституцией и не могут быть ограничены ни по закону, ни по совести", - говорится в документе.

Участники акции потребовали прекратить блокировку Telegram до 5 мая, отменить законы, ограничивающие свободу интернета, а также отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и ликвидировать ведомство.

Российская аудитория Telegram, по данным исследовательской компании Mediascope, в марте 2018 года составляла 12,4 млн человек.

ВЦИОМ в минувший вторник опубликовал результаты опроса, согласно которому доступ к мессенджеру Telegram важен для каждого четвертого пользователя интернета в России. Но среди россиян в возрасте 18-24 года эта доля заметно выше - 45%, отмечается в данных по результатам опроса.

Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram, 17 апреля адвокаты Telegram обжаловали блокировку мессенджера. Несмотря на усилия по блокировке мессенджера, Telegram пока частично сохраняет работоспособность в Рунете.

Ранее "Страна" сообщала, что Дуров призвал москвичей выйти на митинг против блокировки Telegram.

Также сбой Telegram произошел из-за отключения электричества в районе Амстердама.