На фестивале "Боевая сталь" в Петербурге несколько человек попали под танк. Очевидцу Юрию Ану удалось заснять момент наезда.

Организаторы мероприятия катали посетителей на копиях танков времен Великой Отечественной войны. Во время одной из таких поездок на броне T-60 люди не удержались и упали. Один из них попал под гусеницу боевой машины, которая как раз съезжала с насыпи.

Видео: ria.ru

Вначале появилась информация о погибших, однако позже стало известно, что пострадали три человека - 1985, 2003 и 2008 годов рождения - и все они живы. Подростки получили ушибы, а мужчина ушиб ребро и сломал лодыжку.

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