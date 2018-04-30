Завтра, 1 мая, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +26...+28 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +22...+28 градуса.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +5...+10 градусов, днем +14...+19 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, лишь в Житомирской области днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +23...+29 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, лишь в Винницкой области днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +23...+29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua/

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+12 градусов, днем +22...+27 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +23...+29 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +22...+27 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13...+15 градусов, днем +20...+22 градусов.

Как сообщала "Страна", синоптики прогнозировали, что первая неделя мая будет солнечной и по-летнему жаркой.

Ранее синоптик показала, как выглядит антициклон Клаус, который несет в Украину тепло и солнце