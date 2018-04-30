1 Мая в Киеве ожидается 28-градусная жара, а в Карпатах дожди
Завтра, 1 мая, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +26...+28 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +22...+28 градуса.
В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +5...+10 градусов, днем +14...+19 градусов.
В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.
В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.
В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.
На севере Украины небольшая облачность, без осадков, лишь в Житомирской области днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +23...+29 градуса.
В центре Украины небольшая облачность, без осадков, лишь в Винницкой области днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +23...+29 градусов.
Фото: meteo.gov.ua/
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+12 градусов, днем +22...+27 градуса.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +23...+29 градуса.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +22...+27 градуса.
В Ялте без осадков. Температура ночью +13...+15 градусов, днем +20...+22 градусов.
Как сообщала "Страна", синоптики прогнозировали, что первая неделя мая будет солнечной и по-летнему жаркой.
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