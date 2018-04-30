И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась на своей странице в Facebook cоветами по поводу иммунизации. Она, в частности, процитировала эксперта по иммунизации ЮНИСЕФ Екатерину Булавинову.

- Умейте слушать

Прежде всего, необходимо поддерживать диалог и выслушать позицию родителей. Если у родителей есть потребность обсудить вопросы, связанные с вакцинацией, уделите им свое внимание. Ваша готовность выслушать чаще всего играет основную роль в принятии решения в пользу вакцинации.

- Научные данные или личные истории

Старайтесь объяснить все доступно, не используя чрезмерно научные факты и сроки. Истории из собственного опыта помогут понять, что в вакцинации нет ничего опасного. Будьте примером для родителей: расскажите как делали прививки своим детям. Каким подходом воспользоваться решайте на основании наблюдений за конкретным семьей.

- Обязательно объясняйте ключевые моменты

К ним относятся риски из-за отказа от вакцинации, и реакции, которые могут быть вызваны прививкой. Напомните, что по международным стандартам, легкая простуда даже с температурой до 38 ° С не является препятствием, а прививки не делают только когда есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину может не сформироваться.

- Подробнее объясняйте, как действовать в нестандартных ситуациях

Например, во время вспышек болезней или в случае наличия хронических заболеваний у ребенка. Родителям детей с хроническими заболеваниями надо объяснить, что дети становятся уязвимы к инфекциям, поэтому течение болезни у них обычно тяжелее, а осложнения серьезные. Во время вспышек опасных для жизни болезней, значительно усиливается риск заражения, поэтому необходимо получить защиту от инфекции. Вакцинироваться во время вспышки не просто можно, а нужно.

- Напоминайте родителям о календаре прививок

При каждом удобном случае, напоминайте родителям, когда нужно делать следующее прививки. Помните, что безопасно и действенно проводить несколько прививок одновременно. Согласно научным данным, одновременное введение нескольких вакцин не влияет на их действенность и уже давно рекомендовано действующим приказом о календаря прививок в Украины.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

 

Ранее Супрун опубликовала советы, как не отравиться на майских пикниках. Ульяна Супрун дала новые советы украинцам.

Мы писали, что Ульяна Супрун рассказала украинцам, как восстановить силы после тяжелой работы.

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