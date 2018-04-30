В воскресенье, 29 апреля в Черногории совершил экстренную посадку самолет российской авиакомпании S7, выполнявший рейс GH 925 из Москвы в Тиват.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу S7.

При заходе на посадку в Тивате у самолета не выпустились закрылки. Командир экипажа решил уйти на запасной аэродром в Подгорице.

Из Подгорицы в Тиват пассажиров доставили на автобусе.

На борту самолета находилась российская группа Serebrо. Солистка группы Serebro Ольга Серябкина написала о произошедшем в Instagram.

"Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час, и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа... Нас готовили к аварийной посадке – показывали позы. На борту был ад – все рыдали, орали", – написала певица.

По ее словам, все стюардессы, за исключением одной, в критической ситуации повели себя непрофессионально.

"Объявление было треш: "При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать – бежать из самолета". Тот факт, что мы сегодня приземлились, – счастливый случай", – отметила Серябкина.

И добавила: "Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя".

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, когда чаще всего происходят катастрофы на авиарейсах.

Также появились фото с места крушения самолета в России.