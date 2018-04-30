Сегодня, 30 апреля на улице Михаила Грушевского в Одессе группа бандитов-барсеточников попыталась ограбить женщину, но их автомобиль врезался в бетономешалку.

Об этом пишет "Думская".

Один из бандитов подскочил к ее автомобилю на перекрестке и открыв дверь, вырвал у нее сумку. После чего быстро впрыгнул в машину подельников.

Фото: dumskaya.net

Женщина попыталась догнать машину бандитов и вцепилась в дверь их автомобиля. Грабители протянули ее по асфальту неесколько десятков метров. После чего попытались скрыться и врезались в бетономешалку.

Грабители-кавказцы, по информации источников в полиции, состоят в одной из группировок, подконтрольных вору в законе Антимосу.

Видео: facebook.com

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