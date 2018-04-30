Национальный банк Украины изменил порядок лицензирования валютных операций для населения и бизнеса. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, Нацбанк увеличил перечень документов, которые необходимо подать ФОПу или предприятию для размещения средств за рубежом.

"Перечень дополнен документами, содержащими информацию о счетах, открытых резидентом в уполномоченных банках, и о его структуре собственности и конечных бенефициарных владельцев", - сообщается в НБУ.

Кроме этого, регулятор упростил процесс выдачи электронных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций, а также позволил украинским банкам размещать валюту на депозитах за рубежом.

Ранее НБУ сообщал, что украинские банки планируют расширить кредитование населения и предприятий.

Как сообщала "Страна", Нацбанк продолжит ежедневно покупать на межбанке до $10 млн.

Мы писали, что Нацбанк повысит лимит до 300 тыс гривен для обязательного финмониторинга.