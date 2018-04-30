США подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом передает "Радио Свобода", со ссылкой на информацию Госдепартамента США.

"Они уже были доставлены", - подтвердил официальный представитель Госдепа на запрос издания о поставках Javelin Украине.

Других деталей пока неизвестно.

Напомним, власти США приняли решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму в $47 млн. Правительство Украины запросило 37 ПТРК и 210 ракет к ним. Об этом объявило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что договорился с американским коллегой Джеймсом Мэттисом о "своевременной" поставке переносных противотанковых комплексов Javelin.

А спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер рассказал, что поставкой Javelin в Украину США не ограничатся.