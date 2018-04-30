Украинские певицы Кристина Соловей, Alloise, музыкальные продюсеры Виталий Климов, и Артур Данельян, радиоведущий Денис Жупник будут судить участников на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в Португалии. Об этом сообщается на сайте "Евровидения".

Всего в жюри вошли 215 представителей 43 стран.

Победителя определят путем зрительского голосования и оценками жюри.

Напомним, "Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал. Украину на "Евровидении 2018" представит Melovin. В национальном отборе он получил пять баллов от судей и шесть – от зрителей.

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