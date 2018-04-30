Знаменитый футболист Диего Марадона покинул пост главного тренера клуба "Аль-Фуджайра" после того, как не смог вывести команду в элитный дивизион чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом в Twitter написал агент аргентинца Матиас Морла.

Фото: twitter.com/MatiasMorlaAb

Команда 57-летнего Марадоны, выступающая во второй лиге, сыграла вничью с "Корфакканом" (1:1) и потеряла шансы на первые два места, которые дают право повыситься в классе, финишировав на третьей позиции (без единого поражения в 22 поединках - 11 ничьих и 11 побед).

Марадона возглавил "Аль-Фуджайру" в мае 2017 года. До этого аргентинец тренировал на родине "Текстил Мандию", "Расинг", сборную Аргентины, а также трудился в другом клубе из ОАЭ "Аль-Васл".

В 1999-м Диего Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. В 2001-м Международная федерация футбола (ФИФА) назвала его и бразильца Пеле лучшими футболистами в истории.

Ранее "Страна" сообщала, что в Калькутте открыли гигантский памятник Марадоне. "Я не Бог, а футболист".

Также Марадона дал совет Месси, как выиграть чемпионат мира по футболу.