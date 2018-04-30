В Беляевском районе Одесской области во время празднования свадьбы отравились 20 человек, среди которых - один 5-летний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе управлении Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области.

Свое отравления пациенты связывают с употреблением блюд, изготовленных в ресторане "Изольда" села Нерубайское Беляевского района Одесской области. Всего на свадьбу было приглашено 84 человека.

Установлено, что, кроме блюд, которые были приготовлены в ресторане, больные употребляли торт домашнего приготовления.

"В ходе эпидрасследования специалистами отобрано необходимый объем проб для проведения лабораторного контроля. В адрес администрации ресторана "Изольда" направлено предписание о приостановлении работы для проведения дезинфекции и генеральной уборки", — говорится в сообщении.

Сейчас госпитализированы 20 человек с симптомами острой кишечной инфекции. 18 заболевших находятся в КУ "Городская клиническая инфекционная больница" г. Одессы, еще двое - в инфекционном отделении Беляевской ЦРБ.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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