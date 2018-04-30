На Крымском мосту протестировали трехцветную подсветку. Фото, видео
На Крымском мосту провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки.
Об этом сообщается на сайте проекта.
Фото: most.life
Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка – синим, железнодорожная – красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок – белым.
Фото: most.life
"В полном объеме и в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста", - говорится в сообщении.
Фото: most.life
Видео: youtube.com
Строительство автомобильной части моста планируется сдать с мая по октябрь 2018 года, а железнодорожной — в декабре 2019 года.
Ранее "Страна" сообщала, что Чубаров предложил отобрать крымский мост у России в качестве контрибуции.