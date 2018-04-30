На Крымском мосту провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки.

Об этом сообщается на сайте проекта.

Фото: most.life

Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка – синим, железнодорожная – красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок – белым.

Фото: most.life

"В полном объеме и в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста", - говорится в сообщении.

Фото: most.life

Видео: youtube.com

Строительство автомобильной части моста планируется сдать с мая по октябрь 2018 года, а железнодорожной — в декабре 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Чубаров предложил отобрать крымский мост у России в качестве контрибуции.

Также на Крымском мосту завершили укладку асфальта. Фото