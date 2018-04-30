В Киеве задержали банду, которая под видом полицейских грабила иностранцев. В нее входили двое мужчин и одна девушка.

Группировка успела обчистить четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Одна из участниц банды знакомилась с иностранцами, отдыхала с ними в развлекательных заведениях. Затем назначала им встречи в арендованных квартирах. Когда иностранцы оставались с ней наедине, в помещение врывались ее подельники в форме сотрудников полиции. Они угрожали иностранцам уголовной ответственностью, отбирали деньги, банковские карты и ценные вещи.

Фигурантами дела оказались двое мужчин - 41-летний и 49-летний граждане другого государства, ранее судимые за кражи. 30-летняя киевлянка ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", появилось фото и видео с места перестрелки в Одессе, которую устроила банда в балаклавах на автостоянке.

Мы писали, что в Киеве банда подростков ограбила продюсера ТВ-канала, а затем напала на охранника супермаркета.

Ранее стало известно, что воровку, сбежавшую из суда Киева, поймали на границе с Румынией.