В Киеве на Трухановом острове на пяти гектарах горит трава. Фото
В Киеве на Трухановом острове загорелся травяной настил на площади 5 гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС столицы.
О причинах возгорания пока что ничего не известно, однако в ГосЧС допускают, что это мог быть "человеческий фактор": кто-то бросил окурок или не потушил костер.
В настоящее время на месте возгорания работают пожарные, которые пытаются справиться с огнем.
Фото: hromadske.ua
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