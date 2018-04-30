В Киеве на Трухановом острове загорелся травяной настил на площади 5 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС столицы.

О причинах возгорания пока что ничего не известно, однако в ГосЧС допускают, что это мог быть "человеческий фактор": кто-то бросил окурок или не потушил костер.

В настоящее время на месте возгорания работают пожарные, которые пытаются справиться с огнем.

Фото: hromadske.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве пылает лесной пожар в районе улицы Пироговский шлях.

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