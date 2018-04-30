Во Львовской области спасатели эвакуировали туристов с подъемника из-за возгорания сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГосЧС Украины во Львовской области.

Пожар произошел 29 апреля в 15:25 в селе Волосянка Сколевского района.

Отмечается, что из-за невозможного спуска на подъемнике Славская поисковая спасательная группа выводила людей безопасными путями, также автомобилем оперативно-спасательной группы были вывезены с горы дети и женщины.

Всего было эвакуировано 71 туриста, из которых 46 спустились самостоятельно.

Пожар локализовали в 20:18 и полностью ликвидировали в 21:36. Всего было привлечено 96 спасателей и 9 единиц спецтехники.

По информации свидетелей событий, людей продолжали сажать на подъемник и после того, как начался пожар.

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