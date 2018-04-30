На Львовщине в селе Бартатов легковой автомобиль слетел с трассы в реку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, падение в реку произошло после столкновения двух легковушек.

"Водитель легковушки ВАЗ столкнулся с Mercedes, после чего слетел с моста. За рулем ВАЗа находился 34-летний мужчина. После осмотра врачей, его отпустили домой. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в полиции.

Напомним, минувшей ночью в Днепре Alfa Romeo на скорости 200 км/ч снес ограждения у Ледовой арены и убил двух женщин.

Также мы сообщали, что в Черниговской области грузовой автомобиль сбил велосипедистку и рухнула с моста в реку.