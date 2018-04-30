Под Ровно спасатели спустили с дерева мужчину, который полез за котом
В Ровенской области спасатели сняли с дерева мужчину, который хотел спустить на землю кота.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
В Ровенской области вызвали спасателей, чтобы снять мужчину с высоты около 10 метров. Отмечалось, что он забрался на дерево, чтобы спасти кота, но не смог спуститься самостоятельно.
На место направили бойцов четвертой государственной пожарно-спасательной части пгт Клевань. Уже там спасатели выяснили, что мужчина застрял рукой в стволе дерева.
Спасатели спустили мужчину с помощью лестницы. Его ждала "скорая". Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом "вывих левой ключицы".
После того как спустили мужчину, спасатели достали кота.
Фото: dsns.gov.ua
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