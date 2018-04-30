Президент Петр Порошенко объявил о переходе от формата антитеррористической операции к операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в его видеообращении.

"С сегодняшнего дня, 30 апреля, 2018 года, антитеррористическая операция широкомасштабная на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства… АТО закончилось, противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний лоскуток украинской земли, при чем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма", - сказал верховный главнокомандующий в понедельник за заседании военного руководства страны, которое транслировали украинские телеканалы.

"Я подписываю указ Верховнокомандующего Вооруженных сил Украины о начале операции объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. Согласно указу, с 14:00 30 апреля 2018 года начать операцию объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях в соответствии с планом операции объединенных сил", - добавил Порошенко.

Видео: facebook.com

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