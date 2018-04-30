В воскресенье, 29 апреля, на Трухановом острове в Киеве нашли схрон с оружием и боеприпасами. Были обнаружены глушитель к автомату, килограмм тротила, 4 гранаты, 10 зарядов к гранатомету и 1,5 тысячи патронов.

Об этом сообщил народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

Политик перечислил, какие предметы нашли на острове.

"Под водой, плотно завернутые в полиэтилен, были сложены много, ни мало: магазин к автомату Калашникова – 5 шт, самодельный глушитель к автомату Калашникова – 1 шт, тротил 5 пакетов по 200 грамм каждый, выстрел гранатометный ВОГ-25 – 10 шт , гранаты Ф1 – 2 шт, РГД-5 – 2 шт, запал– 4 шт. Кроме этого – 1,5 тысячи патронов", - сообщил он.

Мосийчук добавил, что тайник был случайно обнаружен киевлянином, который с металлоискателем прочесывал берег в поисках утерянных украшений. И допустил, что это было сделано недавно.

На место сразу вызвали патрульную полицию и следственно-оперативную группу. По мнению депутата, чтобы предупредить подобные случаи следует на официальном уровне внедрить программу противодействия террористической угрозе.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

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