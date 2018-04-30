Депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Ирина Сысоенко вышла замуж. Об этом она сообщила в на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Пока нет пленарных заседаний есть время выйти замуж. Счастлива стать женой лучшего мужчины в мире", - написала нардеп в соцсети.

"Теперь медицина окружает меня не только на работе, но и дома, ведь мой муж - врач. Украинец по происхождению, но гражданин Германии, где живет и работает много лет. Сразу предупреждаю, я жила и буду жить в Украине, буду продолжать свою работу, как и до того", - заверила Сысоенко.

Также она добавила, что празднование с белым платьем пара устроит во время летнего отпуска.

Ранее "Страна" писала о том, что украинской гимнастке Бессоновой сделали предложение на матче НБА в Майами.

Также мы сообщали, что жена Онищенко опубликовала фото с 5-месячным сыном на берегу океана.