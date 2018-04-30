В центре Киева по улице Шелковичной в Печерском районе бегал мужчина с ножом и угрожал прохожим. Как сообщает "Киев Оперативный" в Telegram, затем он напал на охранника, который вызвал полицию.

Полиция задержала нарушителя. Пострадавших нет.

Фото: t.me/KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала, что полиция задержала мужчину, который зарезал киевского бизнесмена на Лютеранской.

"Им оказался 42-летний местный житель, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности. "Во время внезапного конфликта, который возник между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине один удар ножом в область правого бедра, чем вызвал острую кровопотерю и шок, что привело к смерти раненого в карете скорой помощи", – установили следователи.

Также в Киеве на Троещине "Человек-паук" с ножом ограбил кредитную компанию.