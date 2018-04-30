Стало известно, какие населенные пункты входят в зону боевых действий на Донбассе. Список опубликовал волонтер Роман Доник.

Теперь проехать туда простому смертному будет сложнее, чем раньше – командование может в любой момент закрыть эту территорию от посторонних. Раньше в ту же Авдеевку, которая фигурирует в списке, мог попасть любой желающий. Например, журналист или волонтер.

Теперь же прифронтовой Донбасс станет еще более закрытым от глаз страны. Хотя именно там идут основные потоки контрабанды через границу с "ЛДНР". И нарушаются права человека, которые в законе о реинтеграции Донбасса и без того были сведены к минимуму.

При этом объективных предпосылок для снижения прозрачности прифронтовых территорий не просматривается – ситуация с обстрелами давно стабилизировалась, а стороны конфликта неизменно декларируют отказ от наступательных действий.

Интересно, что в списках городов и сел, где официально ведутся бои, практически нет населенных пунктов из "ЛДНР" – хотя обстрелы там не утихают.

"Страна" разбиралась, как бывшую АТО делают закрытой зоной.

Что такое ЗБД

Населенные пункты, которые официально относятся к зоне боевых действий – это следующий рубеж после так называемых "зон безопасности", о которых "Страна" рассказывала на днях.

Зона безопасности – это территория, которая окружает участки, где ведутся боевые действия. По словам Доника, в нее входит вся территория Донбасса, до границ прилегающих областей. Там могут быть разные уровни допуска, но чем ближе фронт – тем сложнее будет попасть в город или село. Послабления будут сделаны для местных жителей и тех, кто едет к родственникам. Если они смогут это доказать.

А в запретные "красные зоны" попасть не сможет вообще никто, кроме владельцев спецпропусков, которые будут выдавать военные. Они могут появиться в любом месте – хоть на линии фронта, хоть под мирным Краматорском.

Что же касается мест, которые обозначены как зона боевых действий, то пока официальных разъяснений, можно ли туда проехать, нет.

Скорее всего, там в целом будет действовать "желтый" режим допуска, с проверкой документов, досмотром вещей и обысками. Причем попасть в "желтую зону" можно будет только при наличии оснований (например: проживание в этом районе лица либо его ближайших родственников, захоронения близких или их смерть).

Ведь сложно представить, что указанную в списке Авдеевку полностью отрежут от Украины и переведут в "закрытый режим" – здесь работают школы, больницы, идет торговля, функционирует крупный коксохимический завод.

Зато военные на территории боевых действий получат полный карт-бланш в отношении гражданских: вторжение в их жилище, отъем транспорта, обыски, запрет на передвижение по городу, произвольные задержания "подозрительных лиц" и даже применение оружия. Все это прописано в законе о реинтеграции Донбасса.

В Горловке и Донецке боев нет?

Если проследить за логикой составителей списка, то в него попали практически все населенные пункты, в которые хоть иногда "прилетает". Например, Торецк (бывший Дзержинск) Донецкой области, который относительно редко обстреливают – гораздо реже, чем, скажем, соседнюю Горловку.

Из городов, контролируемых Украиной, в зону боевых действий попали: Авдеевка, Торецк, Марьинка, Светлодарск, Красногоровка и Попасная. Обозначен в списке и Углегорск, который с 2015 года контролируется "ДНР".

Что интересно, больше ни один город с противоположной стороны Киев к зоне боевых действий не отнес.

Выходит, реально идущие боевые действия на неподконтрольных территориях украинские власти выводят за рамки официоза – как бы не обращая на них внимания.

Кроме этих населенных пунктов Киев собирается ужесточить и въезд в неподконтрольные "республики". Такое заявление сделал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Просто так поехать как турист вряд ли кто сможет. Но если у кого-то есть основания там побывать, то понятно, что этот человек сможет там побывать", – сказал Жебривский.

Также чиновник добавил, что представителям СМИ и волонтерам тоже нужно будет согласовывать свои поездки на неподконтрольную территорию – оформлять аккредитацию и разрешения.

Другими словами, с началом Операции объединенных сил Украина серьезно ограничила свободу передвижения по Донбассу. И не только это.

Что изменилось на Донбассе сегодня

30 апреля в регионе вместо АТО началась Операция объединенных сил под командованием военных. В законе о реинтеграции Донбасса они получили максимум полномочий, которые теперь не размыты между несколькими ведомствами.

Политически это переход ситуации в регионе под полный контроль президента Петра Порошенко. И уменьшение здесь власти "Народного фронта" в лице министра внутренних дел Арсена Авакова, который де-юре контролирует Нацгвардию и добровольческие батальоны.

Командующим операцией назначен генерал Сергей Наев, лично преданный начальнику Генштаба Виктору Муженко.

По итогу всех преобразований военные получают три ощутимых преимущества:

1. Командование над структурами МВД и СБУ.

2. Военное положение без официальной войны. Жители зоны боевых действий лишаются основных гражданских прав в сфере свободы передвижения и частной собственности.

3. Возможность создавать "красные зоны", куда вообще никто не войдет – ни местные жители, ни правозащитники, ни журналисты. В свете приближающихся выборов и перманентной контрабанды через границу с "республиками" это один из самых интересных пунктов.

Новая реальность на Донбассе означает, что украинская власть не готова к разрядке – вместо облегчения жизни в регионе, к чему призывают все международные организации, идет закручивание гаек в отношении гражданского населения.

При этом президент Порошенко не раз декларировал, что наступать на Донбассе не собирается, потому что это означает "горячую" войну с Россией. Но с этими словами резко диссонируют военные приготовления в регионе, которые фактически вводят в нем военное положение.

Однако основные игроки конфликта со стороны противника – и сепаратисты, и Россия – уже заявили, что новый формат украинской операции на Донбассе провоцирует военный сценарий. После этого ситуация в АТО имеет тенденцию к обострению.

Как уже рассказывала "Страна", эксперты связывают подобную милитаризацию с предстоящими в Украине выборами – президентскими в следующем году и возможными парламентскими в этом. В таких условиях правящая команда может попытаться оседлать своего любимого конька – тему консолидации нации в условиях усиления противостояния на Донбассе. И в этом свете любой снаряд, летящий на Донбассе – как лишний бюллетень в урну "партии войны".