Публичное акционерное общество "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) полностью остановил производство из-за прекращения газоснабжения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает заместитель директора завода Николай Щуриков.

Фото: facebook.com

"Сегодня принято решение о полном прекращении деятельности ОПЗ. Причина - получение сообщения от Укртрансгаза о нарушении компанией "ПЭК" условий договора на поставку газа на завод и приостановления подачи газа", - сообщил Щуриков.

Согласно сообщению Укртрансгаза, транспортировки газа "Всеукраинской энергокомпанией" ("ПЭК") в точке выхода из газотранспортной системы, прекращается в 7:00 утра 26 апреля.

Ранее сообщалось, что ОПЗ задолжал Укртрансгаза почти 500 млн грн за услуги поставки газа.

Ранее "Страна" писала о том, что Одесский припортовый завод возобновил работу на давальческом газе спустя месяцы простоя.

Также мы сообщали, что в Фонде госимущества уверены, что смогут наконец продать Одесский припортовый завод.