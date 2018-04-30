Одесский припортовый завод остановил работу из-за отсутствия газа
Публичное акционерное общество "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) полностью остановил производство из-за прекращения газоснабжения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает заместитель директора завода Николай Щуриков.
Фото: facebook.com
"Сегодня принято решение о полном прекращении деятельности ОПЗ. Причина - получение сообщения от Укртрансгаза о нарушении компанией "ПЭК" условий договора на поставку газа на завод и приостановления подачи газа", - сообщил Щуриков.
Согласно сообщению Укртрансгаза, транспортировки газа "Всеукраинской энергокомпанией" ("ПЭК") в точке выхода из газотранспортной системы, прекращается в 7:00 утра 26 апреля.
Ранее сообщалось, что ОПЗ задолжал Укртрансгаза почти 500 млн грн за услуги поставки газа.
Ранее "Страна" писала о том, что Одесский припортовый завод возобновил работу на давальческом газе спустя месяцы простоя.
Также мы сообщали, что в Фонде госимущества уверены, что смогут наконец продать Одесский припортовый завод.