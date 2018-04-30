Русскоязычные граждане на Украине — это "умственно отсталые предатели" и самая большая проблема страны.

Об этом заявила экс народный депутат от фракции "Свобода" и борец за украинский язык Ирина Фарион, сообщает "Обозреватель".

Выступая в эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE", она заявила, что якобы именно русскоязычные украинцы притянули в страну войну.

"Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым … Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные", — возмутилась Фарион.

Она также добавила, что русскоязычные украинцы — "гибриды, отступники, предатели, ренегаты" и не имеют права называться украинцами.

Она также предложила решение проблемы русского языка на Украине.

"Поможет социальный лифт. Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят", — подытожила она.

Ранее "Страна" сообщала, что "Полезные идиоты Вятрович, Ницой и Фарион отталкивают от Украины десятки тысяч людей".

Также националистка Фарион заявила, что русскоязычные украинцы не имеют права на существование.