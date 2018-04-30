Аналитики Bloomberg пришли к выводу, что технологическому флагману - компании Tesla грозит опасность банкротства. Об этом сообщается в материале Bloomberg "Тесла не сжигает топливо, она сжигает кэш".

По подсчетам издания, каждую минуту Tesla сжигает более чем 6,5 тысяч долларов.

В материале агентства установлен онлайн-счетчик, который показывает сколько денег Tesla "прожгла", с того момента, как пользователь начал читать статью.

Агентство отмечает, что, если компания в ближайшее время не привлечет дополнительное финансирование, по итогам 2018 г. у нее не останется наличных средств.

Tesla уже пять кварталов подряд заканчивает с отрицательным показателем свободного денежного потока. Bloomberg напоминает, что по итогам 2017 г. у Tesla было $3,4 млрд наличных средств, при этом долг компании составил $9,4 млрд.

Свободный денежный поток — сумма денежных средств, генерируемых компанией после вычета капитальных затрат, была отрицательной в течение пяти последних кварталов.

В ноябре прошлого года Tesla Motor отчиталась о самом большом в своей истории убытке – в III квартале 2017 г. он составил $671 млн (против $22 млн прибыли годом ранее). Компания объяснила потери расходами на развитие производства первой модели для массового рынка Model 3 и покрытие спроса на Model S и Model X.

В январе Tesla представила новую систему вознаграждения Илона Маска, рассчитанную на 10 лет. Согласно новой системе, Маск не будет получать гарантированные выплаты за свою работу. Рассчитывать на вознаграждение он сможет только, если финансовые показатели компании будут соответствовать запланированным.

Для получения первого транша Маск должен добиться увеличения капитализации Tesla до $100 млрд (сейчас – $49,7 млрд, по данным Nasdaq). В дальнейшем бизнесмен будет получать очередной транш каждый раз, когда капитализация компании будет увеличиваться на $50 млрд.

"Свой вклад в финансовые трудности компании, вероятно, оказывает продолжающийся наем сотрудников на работу. Компания наращивает количество сотрудников рекордными темпами. Так, за 2017 год их число выросло более чем вдвое", - сообщает Bloomberg.

С 2014 года по 2017 год количество рабочих Tesla выросло более чем в три раза, а доход на одного сотрудника остался на прежнем уровне. При этом отмечается, что General Motors Co. и Ford Motor Co. приносят примерно в 2,5 раза больше дохода на одного сотрудника.

Капитализация компании Tesla за месяц сократилась на 14,65 млрд долларов на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу нехватки денежной наличности у компании, а также из-за скандала с аварией ее электрокара.

Ранее мы писали, что Илон Маск заявил в своем Twitter, что занят в новом проекте по строительству дракона-киборга.

Также сообщалось, что Илон Маск переехал ночевать на работу на время создания Tesla Model 3.