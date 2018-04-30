В Ровенской области шестилетний ребенок получил ранение из автомата Калашникова. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП Украины в Ровенской области.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение, что каретой скорой медицинской помощь 28 апреля около 22:00 в больницу доставили шестилетнего жителя села Шпанов Ровенского района. Сделав пациенту рентген, медики обнаружили у него инородное тело, похожее на пулю. Порсле этого ребенок был прооперирован.

Работникам следственно-оперативной группы родители рассказали, что около 19:00 ребенок играл на улице возле дома, когда почувствовала резкую боль в области лопатки.

Сделав предварительный осмотр вытащенной из тела мальчика пули, полицейские установили, что ее калибр составляет 7,62 мм, а выстрел вероятно был осуществлен из автомата Калашникова. Пулю направили на экспертизу.

Сейчас раненый мальчик переведен в травматологическое отделение, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

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