В селе Сумской области был разрушен памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщается на Facebook странице ультраправой организации "Рассвет".

Село Каменка, где находился памятник Ватутину, располагается на границе Харьковской и Сумской областей. О том, кто именно разрушил памятник, прямо не говорится.

"Ватутин напился и убежал. В селе Каменка (Тростянецкий район, Сумщина), что на границе с Харьковщиной, убежал истукан Ватутина. Ждем, когда и другие убегут", – пишут авторы поста с фотографиями отсутствующего памятника.

Фото: facebook.com/svitanokkh

Ранее "Страна" сообщала, как националисты в пятницу 13-го атаковали Ватутина в Киеве.

Также мы писали, что в Киеве националисты сорвали возложение цветов к памятнику Ватутину и облили его краской.