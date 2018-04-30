Застраявшие в Египте на трое суток 705 граждан Украины вылетели из Шарм-эль-Шейха (Египет) на родину. Об этом написал в соцсети начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Четырьмя рейсами из Шарм-эль-Шейха в Украину вылетели 705 украинцев. Уточняем, нет тех, кто не зарегистрировался и ожидает возвращения в Украину. Ситуация на контроле МИД Украины, - написал чиновник в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, с 27 апреля из-за технических несогласованностей по чартерным самолетам из Шарм-эль-Шейха не смогли улететь несколько сотен украинских туристов,. Многие из них были с детьми.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские туристы уже второй день не могут вылететь в Египет из "Борисполя".

Также мы сообщали, что в МАУ рассказали о ситуации с чартерами для туристов туроператора Join Up.