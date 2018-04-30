Опубликован новый перечень населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, входящих в зону боевых действий согласно новым правилам в связи с началом проведения операции объединенных сил.

Список опубликовал волонтер Роман Доник в Facebook.

Он также отмечает, что все остальные населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областей входят в "зону безопасности". Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется.

Обо всех ограничениях и создании районов "ограниченного доступа" и "запрещенного доступа" командование ООС будет оповещать заранее", - отметил волонтер.

Фото: facebook.com/skitalec

До этого в Минобороны сообщили, что районом боевых действий считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства. Но конкретные населенные пункты не назывались.

Сообщалось также, что зоной безопасности, прилегающей к району боевых действий, считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

В этой зоне по решению командующего Объединенных сил, могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы.

Ранее "Страна" сообщала, что с 30 апреля на Донбассе ограничат въезд на территории "ДНР" и "ЛНР".

Также пресс-центр штаба АТО прекращает работу.