В Киеве нетрезвая компания устроила ночные гонки по полосе встречного движения, а когда их в результате погони остановили полицейские, то находящиеся в авто-нарушители люди представились гражданами Индии. События развернулись на Воздухофлотской проспекте. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ресурс "Киев оперативный".

Фото: facebook.com

"Ночные гонки по полосе встречного движения устроили ребята из Индии (так сами представились) на Воздухофлотском проспекте. Останавливали их гоночный болид (#Alfa #Romeo #WZYYW85 (Pl) двумя экипажами полиции. Правохранители говорят, что скорость была свыше 150 км/час.

Когда автомобиль удалось остановить на кругу у Севастопольской площади - водитель начал делать вид, что ничего не понимает. Документов у него не было, а #Драгер показал 1,96 промилле", - говорится в сообщении в соцсети.

Ранее "Страна" писала о том, что минувшей ночью в Днепре Alfa Romeo на скорости 200 км/ч снес ограждения у Ледовой арены и убил двух женщин.

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