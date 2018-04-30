Лоукостер Wizz Air отменил один рейс из Украины
Wizz Air закрывает маршрут из аэропорта "Киев (Жуляны) в немецкий аэропорт "Франкфурт-Хан", который расположен в 120 км от Франкфурта-на-Майне.
Об этом сообщают avianews.com.
В системе бронирования венгерского лоукостера значится, что с 1 июля рейсы по этому направлению выполняться уже не будут.
Пассажирам, которые успели приобрести билеты на рейсы Wizz Air из Киева во "Франкфурт-Хан" после указанной даты, советуют связаться с перевозчиком для возврата денег или же переоформления билетов на другой рейс.
Вероятно, закрытие маршрута связано с тем, что одновременно с этим Wizz Air открывает новый рейс в основной аэропорт Франкфурта-на-Майне, который расположен всего в 12 км от центра города.
Помимо Франкфурта-на-Майне откроются еще два новых маршрута из Киева. Это будут ежедневные рейсы в Берлин (аэропорт "Шенефельд"), которые также будут выполняться с 1 июля, и рейсы в основной аэропорт Вены с октября.
Ранее "Страна" сообщала, что Wizz Air запускает три новых маршрута в Германию и Австрию.
Также Wizz Air открыл полеты из Харькова.